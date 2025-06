Come coniugare studio, famiglia e sport. Ne parlano due campionesse di atletica diventate dirigenti nazionali Fidal

Coniugare studio, famiglia e sport non è semplice. Come altrettanto complesso è individuare un percorso lavorativo una volta terminata la carriera agonistica. Ciò non significa tuttavia che non sia possibile. Le storie virtuose a riguardo non mancano. Due di queste saranno raccontate giovedì 26 giugno a Valvasone, in sala Roma, nell’incontro “Vite da sportive”: protagoniste saranno Manuela Levorato ed Ester Balassini, ex nazionali di atletica leggera rispettivamente nella velocità e nel lancio del martello, che ricoprono rispettivamente il ruolo di vice-presidente e consigliere nazionale Fidal. L’evento, organizzato dall’Atletica San Martino, rientra nel programma di avvicinamento ai Campionati mondiali master di corsa in montagna, in programma a Meduno dal 29 al 31 agosto.

Levorato, veneziana di Dolo, mamma di tre bambini (Giulia, Gabriele e Ginevra), è stata una delle più grandi sprinter azzurre di sempre, detentrice in passato del record italiano dei 100 e dei 200 metri piani all’aperto. I tempi di 11’’14 e 22’’60 fatti registrare sono tuttora le seconde migliori prestazioni tricolori di sempre. Bronzo europeo ai campionati di Monaco di Baviera del 2002 sia nei 100, sia nei 200, l’ex atleta veneta detiene ancora il primato nazionale dei 200 metri al coperto (23’’14) e la miglior prestazione italiana all’aperto dei 300 (36’’30). Una volta smessi i panni della velocista, Levorato ha intrapreso la carriera dirigenziale, arrivando a ricoprire il ruolo di numero 2 dell’atletica italiana dopo essere stata vice-presidente del Comitato regionale Fidal Veneto.

Balassini, bolognese, mamma di Francesco e Luca, laureata in Scienze della Formazione, è stata il riferimento nazionale del lancio del martello negli anni 2000. Campionessa ai Giochi del Mediterraneo del 2005, ha detenuto con 73,59 il primato italiano dal 2005 al 2022. Una volta ritirata, come Levorato ha intrapreso il percorso da dirigente, diventando nel 2021 presidente del Comitato provinciale Fidal di Bologna ed entrando successivamente nel consiglio federale.

Durante il dibattito, le due dirigenti racconteranno la loro esperienza e toccheranno anche altri temi, riguardanti per esempio la promozione turistica del proprio territorio di provenienza da parte di un atleta. Lo sport e gli sportivi, infatti, possono essere un importante veicolo per far conoscere determinati luoghi e località.

Nel corso della serata si terrà anche la premiazione all’atleta master padovana Emma Maria Mazzenga, capace a 91 anni di battere il record mondiale dei 200 metri con il tempo di 54’’47. Professoressa di chimica in pensione, riceverà un riconoscimento da parte della Federazione Europea Master – la consegna spetterà al vice-presidente Gianni Tracanelli.