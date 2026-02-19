  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 19 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Topi al Grigoletti, studenti senza palestra e auditorium
Coniugi accusati di associazione per delinquere, assolti
Pulizia delle strade, via ai divieti di sosta in Borgo Stazione
Verso la Multiutility unica del FVG: a fine mese la nuova...
Frana Brazzano, a marzo il rientro a casa nella zona arancione
Ha un arresto cardiaco in pista, la salvano i carabinieri
Con un grosso petardo in classe, arrivano gli artificieri
Richiesta di condanna, i legali degli imputati: “Vanno assolti”
Anche a Udine è arrivata Junker: risolve i dubbi con un...
Palmanova stellata, anche Salmo live in Piazza Grande
Cronaca

Coniugi accusati di associazione per delinquere, assolti

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa con la conferma dell’assoluzione la vicenda giudiziaria di Merita e Agim Kalemaj, coniugi albanesi di 67 e 68 anni residenti a Udine, accusati di aver partecipato a un’associazione per delinquere, dedita allo spaccio di droga in Friuli tra il 2015 e il 2016, capeggiata dal figlio Adriatik.
Oggi la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Udine nell’aprile 2022, impugnata dalla Procura di Udine. Due anni fa, la stessa Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, aveva ribaltato la sentenza, condannando la donna a 6 anni e 10 mesi e l’uomo a 7 anni di reclusione.
Dopo il ricorso in Cassazione da parte degli avvocati difensori Ernesta Blasetti e Guido Galletti, il processo è stato rinviato alla Corte d’Appello di Trieste.

