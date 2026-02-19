Coniugi accusati di associazione per delinquere, assolti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è conclusa con la conferma dell’assoluzione la vicenda giudiziaria di Merita e Agim Kalemaj, coniugi albanesi di 67 e 68 anni residenti a Udine, accusati di aver partecipato a un’associazione per delinquere, dedita allo spaccio di droga in Friuli tra il 2015 e il 2016, capeggiata dal figlio Adriatik.

Oggi la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Udine nell’aprile 2022, impugnata dalla Procura di Udine. Due anni fa, la stessa Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, aveva ribaltato la sentenza, condannando la donna a 6 anni e 10 mesi e l’uomo a 7 anni di reclusione.

Dopo il ricorso in Cassazione da parte degli avvocati difensori Ernesta Blasetti e Guido Galletti, il processo è stato rinviato alla Corte d’Appello di Trieste.