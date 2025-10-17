  • Aiello del Friuli
venerdì 17 Ottobre 2025
Cronaca
Intesa vicina, ora l'iter prevede le audizioni a Camera e Senato

Consalvo a un passo dalla guida dei Porti di Trieste e Monfalcone

Fedriga: persona competente e apprezzata.
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Marco Consalvo sarà il prossimo presidente dell’autorità portuale dell’Alto Adriatico Orientale di Trieste e Monfalcone. Ieri sera il Ministero dei trasporti ha indicato l’attuale Ad del Trieste airport alla Regione che ovviamente ha dato parere favorevole essendo il prescelto anche dal presidente Massimiliano Fedriga. Ci sono ancora dei passaggi tecnici che prevedono l’audizione dello stesso Consalvo nelle due commissioni competenti di Camera e Senato che poi voteranno il nome. Non è detto che prima non ci sia la nomina a commissario visto tutte le autority sono in stallo per questioni politiche interne al centrodestra.

Dopo più di 500 giorni e fiumi di polemiche da parte delle opposizioni la partita porto sembra arrivare a una risoluzione dopo le dimissioni di Zeno D’Agostino, arrivato comunque a fine mandato, lo stallo politico con una prima indicazione di Antonio Gurrieri poi indagato per riciclaggio e quindi dimissionario e le polemiche per il siluramento di Vittorio Torbianelli proprio dal ruolo di segretario generale per mano dello stesso Gurrieri sempre su mandato politico.

Consalvo è arrivato in Friuli Venezia Giulia nel 2015 per poi prendere il comando dello scalo da maggio 2017 su indicazione di Debora Serracchiani, da allora il Trieste Airport ha visto una crescita via via maggiore partendo da circa 700 mila passeggeri fino al record di oltre 1 milione 300 mila passeggeri del 2024, numeri che saranno superati nel 2025.

Fedriga ieri ha confermato Consalvo «Persona competente e apprezzata con un curriculum di comprovata esperienza nazionale e internazionale. L’auspicio è che, concluso l’iter necessario alla nomina, possa assumere quanto prima questo nuovo importante incarico e riportare all’ordinarietà l’attività dei nostri scali portuali».

