mercoledì 4 Febbraio 2026
Cronaca
Sani Bhuiyan chiede alle istituzioni di individuare un luogo dove i 5 mila fedeli della città possano riunirsi in preghiera

Consigliere Pd scrive al Prefetto: “Dove pregare per il Ramadan?”

"Trovare soluzioni significa governare i fenomeni sociali", scrive
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Torna il tema del luogo di preghiera dei musulmani a Monfalcone. Il prossimo 18 febbraio comincerà il Ramadan e i cinquemila fedeli della religione di Maometto non sanno dove riunirsi per pregare evitando assembramenti.

Così, il consigliere comunale del Pd Sani Bhuiyan, cittadino di nazionalità bengalese, ha scritto al prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, e al questore della provincia, Luigi Di Ruscio. La richiesta è di un incontro urgente per individuare “spazi temporanei come palestre o aree pubbliche per il Ramadan, in modo da garantire ordine e legalità”.

Bhuiyan spiega: “Ho scritto alla Prefetta non per chiedere privilegi, ma per prevenire disagi, evitare assembramenti spontanei e garantire l’ordine pubblico, nel pieno rispetto delle leggi e delle sentenze vigenti. La libertà di culto – aggiunge – è un diritto costituzionale. Trovare soluzioni temporanee e pragmatiche, come palestre o spazi pubblici, significa governare i fenomeni sociali, non negarli. Dialogo, responsabilità e buon senso istituzionale: è questa – conclude – la strada per una città più sicura e più giusta per tutti”.

