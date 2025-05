Consiglio comunale di Udine, scontro su tre mozioni per la Palestina

Nuova seduta infuocata per il Consiglio comunale di Udine, che nella seduta fiume proseguita fino a mezzanotte ha approvato il maxi-assestamento di bilancio da 29 milioni – di cui 23 milioni e 500 mila euro di libera spesa – e si è diviso sulla mozione per la Palestina.

E’ stato il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ad illustrare la manovra e a ricordare i principali ambiti di intervento, da strade e marciapiedi, passando per verde pubblico e sostegno alle attività economiche. Per la consigliera di opposizione Francesca Laudicina non una manovra straordinaria, fatta per altro aumentando l’indebitamento e la cui presentazione – ha attaccato – è stata trasformata in evento mediatico. L’assestamento è poi passato con 26 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto.

E’ nella parte finale della seduta che l’opposizione, ancora una volta, ha abbandonato l’aula. Pomo della discordia è stata la mozione, a prima firma di Andrea Di Lenardo, capogruppo Alleanza Verdi Sinistra – Possibile, sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza, per chiedere al governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina.

‘L’intera minoranza di destra – commenta Di Lenardo – era già uscita dall’aula in precedenza, per andare a mangiare una pizza, non discutendo quindi né questo punto, né il precedente oggetto di modifica dello Statuto del Comune di Udine per inserirvi la figura del Garante dei Detenuti, sempre da me caldeggiata”. Abbiamo chiesto al governo italiano – ha spiegato – che lavori, in tutte le sedi, per il cessate il fuoco il rispetto del diritto internazionale e che riconosca lo Stato di Palestina”.

Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Per oltre cinque ore – commentano Luca Vidoni e Giovanni Govettodi fratelli d’Italia – l’aula ha esaminato questioni di reale interesse per la città di Udine, quali l’assestamento di bilancio e l’approvazione del progetto definitivo della nuova sede della Protezione civile. Dopo le 23.00 rimanevano ancora da affrontare due temi altrettanto rilevanti e meritevoli di approfondimento: la modifica dello statuto, che introduce la figura del Garante dei diritti dei detenuti, e tre mozioni di sentimento relative al conflitto israelo-palestinese. Il centrodestra, sensibile e consapevole della delicatezza di tali argomenti – continuano Vidoni e Govetto- ha chiesto il rinvio della seduta per consentire un dibattito adeguato ed esaustivo in altra giornata. Il centrosinistra tuttavia, senza addurre alcuna motivazione, ha votato per proseguire i lavori, rinunciando così a un confronto serio e democratico con l’opposizione. La maggioranza ha poi accusato l’opposizione- concludono – di essere fuggita dal confronto, dopo che erano state depositate ben due mozioni di sentimento a firma della minoranza e dopo che lo stesso centrodestra aveva richiesto il rinvio per una discussione più ampia e approfondita.