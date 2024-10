Consiglio Comunale di Udine con polemiche sul mancato patrocinio tra Italia – Israele

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il rinvio alla discussione sul mancato patrocinio del Comune di Udine alla partita tra Italia e Israele di lunedì 14 ottobre, ha aperto il consiglio comunale di ieri sera alimentando le polemiche, a partire della mozione di sentimenti del consigliere Luca Vidoni di FdI, sottoscritta da tutto il centrodestra nella quale si invitava il sindaco e la giunta a riconsiderare l’opportunità di concedere il patrocinio, come richiesto dalla Figc. Il sindaco Alberto Felice De Toni, ha chiesto il rinvio cercando di affiancare all’evento sportivo un’iniziativa a favore della pace. Altro tema del consiglio comunale di ieri, è stata l’interpellanza urgente dell’opposizione con firmataria la capogruppo della Lista Fontanini, Giulia Manzan sulla mancata installazione delle videocamere nel quartiere di San Domenico. Un ritardo secondo l’assessore alla Sicurezza partecipata, Rosi Toffano causato dalla ditta aggiudicataria del lavoro, ma che entro 90 giorni sarà completato.

Il centrodestra ha anche chiesto chiarimenti sulla convenzione con la Casa dell’Immacolata dove si sono verificati diversi episodi inadeguati da parte di minori non accompagnati. Il contratto è scaduto il 30 settembre, è stata chiesta una proroga di 4 mesi ed entro ottobre verrà bandita la nuova gara – ha spiegato in consiglio l’assessore all’Equità sociale, Stefano Gasparin – quindi a breve si saprà chi si aggiudicherà il servizio. Le Piazze XX settembre e Garibaldi accendono gli animi. Il consigliere di FdI, Gianni Croatto ha voluto sapere perché la maggioranza non abbia portato avanti il progetto di mercato coperto dell’architetto Marpillero per piazza XX settembre. A rispondere è stato il vicesindaco Alessandro Venanzi ritenendo opportuno affidare all’università di Udine lo studio di fattibilità per valutare i costi e eventuali criticità sollevate dalle Belle arti. Tante le critiche dell’opposizione alla pedonalizzazione di piazza Garibaldi. Secondo il capogruppo di Identità Civica, Loris Michelini, intervenuto in Consiglio, sarebbe stato meglio attendere la conclusione dei lavori del parcheggio Venerio per individuare nuove alternative alla sosta.