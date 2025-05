“Minoranza a mangiare la pizza”, il Consiglio Comunale di Udine riconosce lo Stato di Palestina

Il Consiglio Comunale di Udine, poco dopo la mezzanotte di ieri, ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Andrea Di Lenardo di Alleanza Verdi e Sinistra per chiedere al governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. La manifestazione di sentimenti era stata firmata da tutti i capigruppo e dai consiglieri di maggioranza, oltre che dall’intera giunta De Toni, sindaco compreso.

La votazione è avvenuta in assenza dei consiglieri di opposizione, usciti dall’aula – ha fatto sapere Di Lenardo – “per andare a mangiare una pizza” prima ancora che si discutesse della modifica dello Statuto del Comune necessaria per l’inserimento della figura del Garante dei Detenuti. Diverse le assenze anche tra i banchi della maggioranza. Non erano presenti al voto, alcuni per via dell’orario o di impegni personali: l’assessora Gea Arcella, Pierenrico Scalettaris, vice presidente del Consiglio comunale (Azione), Paolo Ermano (lista del sindaco De Toni), Lorenzo Patti (Azione), Alessandro Colautti (Alfieri della libertà) e la consigliera Antonella Gatta (eletta con la lista del sindaco De Toni e ora nel gruppo misto).

“Se i banchi della minoranza erano deserti – ha commentato il capogruppo di AVS-Possibile- , i banchi del pubblico erano invece gremiti di cittadini giunti a sostegno della mozione pro Palestina”.

Durante la discussione è stata ricordata anche la risoluzione 181 approvata dall’Onu, che già nel 1947 proponeva un piano di partizione della Palestina per risolvere il conflitto tra la comunità ebraica e quella araba palestinese.

“Anche nel 2014 il Parlamento Europeo ha riconosciuto il diritto per i palestinesi a un proprio Stato”, ha ricordato Di Lenardo. “Lo stesso riconoscimento è stato fatto da diversi Stati europei, come Bulgaria, Cipro, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Vaticano, Norvegia, Irlanda, Spagna e Slovenia”. “Affinché l’Italia non resti dalla parte sbagliata della storia,” ha dichiarato Di Lenardo, “abbiamo chiesto al governo italiano di adoperarsi, in tutte le sedi, per il cessate il fuoco, il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento dello Stato di Palestina.”

“Inaccettabile il racconto di Di Lenardo – ha riferito il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Govetto-. Nessuno è fuggito, anzi, visto l’orario, avevamo chiesto il rinvio per discutere anche di altre mozioni depositate da noi. Hanno respinto la nostra richiesta e poi ci hanno accusato di voler fuggire al dibattito”.