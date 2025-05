Consiglio Fvg, Orsola Costanza subentra ad Alessandro Basso nelle fila di Fdi

Questa mattina, in apertura della seduta del Consiglio regionale, con relazione del Presidente Mauro Bordin e voto favorevole dell’Aula, è stata effettuata la procedura per la surroga del consigliere Alessandro Basso, dimessosi dopo essere stato eletto sindaco di Pordenone: la nuova consigliera regionale di Fratelli d’Italia è Orsola Costanza.

La Giunta per le elezioni, come sottolineato da Bordin, ha individuato in Orsola Costanza come la persona che, nella stessa lista circoscrizionale di Basso, è risultata al primo posto tra i non eletti.

Già consigliera comunale prima nella Lista Ciriani e ora in quella Bssso, è avvocato civilista e penalista con specializzazione in diritto del lavoro, societario, amministrativo. “Un’emozione – ha commentato prima dell’avvio dei lavori la nuova consigliera di Fratelli d’Italia ,che ha poi prestato giuramento – come il primo giorno di scuola. Adesso vado a sedermi al mio banco. Dovrò mettermi al passo: mi sono attrezzata e organizzata per farlo, quindi rimbocchiamoci le maniche”.