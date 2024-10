Il Consiglio approva con i voti della sola maggioranza l’assestamento autunnale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 26 sì e 15 no. Maggioranza e opposizioni si dividono nettamente sul voto finale all’assestamento autunnale, una manovra da 266 milioni di euro di cui 154 milioni per i bilanci delle aziende sanitarie e il resto per imprese e famiglie. Se in maggioranza si parla di manovra di buonsenso che interviene su tutti cardini di una buona politica amministrativa, per citare Fratelli d’Italia con Alessandro Basso, le opposizioni vanno invece all’attacco con Andrea Carli del Pd che sottolinea come nessun emendamento delle opposizioni sia stato accolto. Ancora più duro Marco Putto di Patto per l’autonomia che parla di mancanza di programmazione in campo sanitario e di una regione gestita a colpi di emendamenti. Sul tema sanitario ovviamente lo scontro più acceso con l’assessore Riccardo Riccardi che ha svoluto sottolineare come «Aumentiamo il costo del personale ma lo facciamo con voci importanti sulle prestazioni aggiuntive: è indubbio che la difficoltà di reperire personale impone al personale che c’è ulteriori sforzi, che vengono remunerati ma sono faticosi e sono anche all’origine della tensione al lavoro del personale».