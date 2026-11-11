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Cronaca

Consiglio regionale: celebrata giornata corregionali all’estero

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

La Giornata dei corregionali all’estero, istituita nel 2016 per riannodare il dialogo con i corregionali sparpagliati nei cinque continenti, ha aperto i lavori del Consiglio regionale. Momento centrale, la consegna del sigillo consiliare ad Argel Rigo, coordinatore dell’Ente friulano assistenza sociale culturale emigranti in Brasile, dove da quarant’anni si dedica alla salvaguardia della memoria storica dell’immigrazione.
In aula le testimonianze delle diverse associazioni che operano sul campo. A parlare il presidenti di Giuliani nel mondo, Clape, Ente Friuli nel Mondo, Ente regionale Acli per i problemi dei lavoratori emigrati e Unione emigranti sloveni del Friuli-Venezia Giulia.
“Il Friuli Venezia Giulia – ha concluso l’assessore regionale Pierpaolo Roberti – è e rimane casa vostra. Il nostro obiettivo non è custodire un ricordo, ma mantenere vivi i legami”.

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