Consiglio regionale, la minoranza deposita una mozione per la pace a Gaza

Una mozione che vede come primi firmatari i consiglieri regionali Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra e Nicola Conficoni del Pd è stata presentata in consiglio regionale dall'intera minoranza con la richiesta che la Giunta regionale si impegni per il riconoscimento dello Stato di Palestina in ogni consesso politico e istituzionale.

“La situazione umanitaria, causata dal governo israeliano in seguito all’attacco terroristico mosso da Hamas verso Israele il 7 ottobre 2023 già condannato dal Consiglio regionale, non è in alcun modo più accettabile – affermano i due esponenti di opposizione -. Sono oltre 60.000 i morti, fra cui quasi 20.000 bambini, e 120.000 i feriti in una terra che da 80 anni è palcoscenico di guerra e adesso soffre anche di una profonda carestia. C’è bisogno di una forte iniziativa della comunità internazionale affinché la popolazione palestinese di Gaza e della Cisgiordania non venga sterminata. Il diritto internazionale – aggiungono i consiglieri di minoranza – ha più volte sollecitato Israele a ritirarsi dai territori occupati illegalmente, ribadendo il pieno riconoscimento della Palestina come Stato indipendente e sovrano e ad oggi sono oltre 140 i Paesi che lo hanno riconosciuto. Fra questi non c’è l’Italia. Anche la nostra Regione – chiosano – deve fare la sua parte nelle sedi di rappresentanza politica e istituzionale”.