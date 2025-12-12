Consiglio regionale: prosegue la maratona bilancio, opposizioni verso il no

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Passerà nella mattina di sabato e con i soli voti della maggioranza la legge di bilancio Monster della Giunta Fedriga. A infiammare l’aula, in attesa dell’articolato sulla sanità, l’emendamento jolly della giunta Fedriga a sostegno della natalità. Dalle opposizioni è arrivato un monito legato all’età delle donne che possono usufruire del bonus e dal costo delle case in particolare a Trieste. La maggioranza ha replicato sottolineando come si stia facendo qualcosa per arrivare a dare risposte. Polemiche anche sulle poste puntuali e sulle risorse che la maggioranza si spartirebbe. Il documento di bilancio vale 6,5 miliardi di euro e la giunta rivendica il valore delle scelte.

