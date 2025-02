Consiglio regionale: solidarietà all’Austria e Fedriga chiede nuove regole a Ue

GUARDA IL VIDEO Solidarietà alla Carinzia dopo quanto avvenuto a Villach dove un cittadino siriano ha ucciso un 14enne e ferito altre 4 persone. Il Consiglio regionale su iniziativa del vicepresidente Stefano Mazzolini ha voluto esprimere solidarietà all’Austria dopo i gravi fatti di sabato, e sul tema il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, chiede all’Europa una modifica alle norme per l’accoglienza dei migranti: «Ci sono delle regole da fare rispettare – spiega Fedriga – perché: chi viene ha diritto alla protezione e rispetta le leggi è giusto che goda delle protezioni, chi arriva irregolarmente e inizia già da subito, prima addirittura di avere la risposta alla domanda di accoglienza, a non rispettare le norme nazionali ed europee è giusto che questa protezione non possa averla».

Il consigliere di Forza Italia, Roberto Novelli, ricorda che il gruppo ha depositato una proposta di legge per istituire un tavolo con anche le comunità straniere che vivono in regione «siamo di fronte a un ennesimo atto di violenza in nome di un dio e di una religione che ci lascia inorriditi, ecco potrebbe essere l’occasione perché le comunità islamiche della regione possano esprimere condanna». Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio, aggiunge che «devo dire la verità: noi siamo molto preoccupati e soprattutto a Tarvisio e nella Val Canale, da dove vengo. Villach e Carinzia sono i nostri gli amici, sono i nostri vicini di casa. Quello che è avvenuto a Villach è terribile e preoccupante».

Un altro episodio non legato a questioni religiose è accaduto a Gradisca dove una persona ha accoltellato altre 3 persone. Laura Fasiolo del Partito Democratico aggiunge che «C’è una diffusa situazione di disagio, di disturbo che non viene seguita secondo le maniere dovute e penso a più interventi anche a livello di sanità». Il consigliere di Open Fvg Furio Honsell sottolinea che «c’è una sofferenza diffusa che poi ha queste esplosioni».