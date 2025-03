Consiglio saltato, Ziberna: “Colpa della maggioranza, ma minoranza sgradevole”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non lesina autocritiche alla propria maggioranza il sindaco Rodolfo Ziberna il giorno dopo il consiglio comunale di Gorizia saltato a causa della mancanza del numero legale dovuto alle tante assenze proprio nelle fila del centrodestra. Allo stesso tempo, però, lancia accuse anche alla minoranza. Il primo cittadino, infatti, non si nasconde: “La prima responsabilità ovviamente è nostra perché il minimo sindacale che si chiede ad una maggioranza è di assicurare il numero legale: mancava una persona, nel senso che avevamo 20 voti invece di 21 causa visita specialistica di una consigliera mentre un’altra persona da pochi giorni ha cambiato lavoro e non poteva chiedere un permesso per arrivare in tempo. Detto ciò – continua Ziberna – è stato sgradevole che le minoranze abbiano atteso il conteggio del numero legale, che inizialmente con loro c’era, richiedendone immediatamente il riconteggio andandosene: ergo, sono rimaste un secondo in aula, prendendo il gettone di presenza di un consiglio costato 5 mila euro. Abbiamo rinviato la seduta di una settimana creando difficoltà alla città perché i consiglieri di minoranza volevano fare uno sgambetto”. Tutt’altro il punto di vista della minoranza, che già aveva parlato in consiglio attraverso la voce di Franco Zotti il quale aveva definito le numerose assenze tra le fila della maggioranza “una mancanza di rispetto nei nostri confronti”, invitando i colleghi ad uscire: “E’ una maggioranza che non sa contare – sottolinea la consigliera Eleonora Sartori – ci vogliono 21 teste per il numero legale: se chi governa non ci arriva, si ponga una domanda e si dia una risposta”.