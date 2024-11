Il Consiglio di Stato accoglie le istanze del Comune di Monfalcone sui centri islamici

Grande soddisfazione da parte dell’ex sindaco di Monfalcone, ora eurodeputato Anna Cisint, e di tutta l’Amministrazione Comunale per l’accoglimento delle istanze formulate dal Comune, con i propri appelli avverso le Sentenze del TAR, relative ai provvedimenti emanati dal Comune di Monfalcone per il cambio di destinazione d’uso degli immobili utilizzati dai centri islamici, dopo l’accertamento che gli stessi operavano al di fuori delle norme edilizie e urbanistiche. Il Consiglio di Stato, con le 3 Ordinanze depositate ieri, a fronte delle domande di sospensiva avanzate dal Comune, ha affermato, in accoglimento, che sussistono, ai sensi dell’articolo 98 del codice del processo amministrativo i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora in quanto i motivi posti alla base del gravame avanzato dal Comune sono meritevoli dell’approfondimento proprio della fase di merito.

“In questo modo – ha dichiarato Cisint, che è attualmente anche assessore comunale alle Priorità Strategiche per lo Sviluppo Urbano – ne esce rafforzata, in attesa del giudizio definitivo, la linea di legalità e trova conferma la serietà e la correttezza del nostro operato che ha riguardato la salvaguardia dell’ordinamento giuridico del nostro Paese e la tutela di tutti i monfalconesi.Le norme devono essere rispettate da tutti senza privilegi inammissibili siano esse rivolte ai semplici cittadini che alle associazioni islamiche. Il piano regolatore non è carta straccia: l’utilizzo di immobili in modo difforme da quanto stabilito e consentito ha riflessi insostenibili per la Città, per l’intera comunità, perché crea problemi di accessibilità e vivibilità urbana.La decisione del Consiglio di Stato, prosegue Cisint, non fa che confermare la bontà dell’operato degli Uffici Comunali. Ringrazio l’Avv. Teresa Billiani per tutto il lavoro svolto e per il risultato ottenuto.La pronuncia del Consiglio di Stato è anche una risposta a quegli esponenti della sinistra e ai consiglieri regionali più radicali, mai dalla parte dei cittadini italiani”.