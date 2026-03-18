Consiglio di Stato respinge il ricorso sullo Stabilimento Balneare 2 di Sabbiadoro

Nella giornata di oggi il Consiglio di Stato, con propria ordinanza, si è espresso sulla richiesta di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR FVG, Sezione Prima, n. 27/2026, pubblicata in data 2 marzo 2026, presentata, per l’Ufficio spiaggia 2 di Sabbiadoro dal concessionario uscente, difeso dagli avvocati Simonetta Rottin e Federica Scafarelli.

La richiesta è stata respinta, condannando la ricorrente a rifondere le spese legali in favore del Comune, patrocinato dall’avvocato Alessandro Tudor e dell’attuale società assegnataria della concessione dopo svolta la gara, seguita dall’avvocato Antonio Rigo.

Nella propria Ordinanza di rigetto del ricorso cautelare il Consiglio di Stato ha in particolare argomentato l’infondatezza dello stesso, ribadendo la bontà delle valutazioni svolte dal TAR. Ma soprattutto ha ritenuto che, dei contrapposti interessi, debba essere accordata prevalenza all’interesse pubblico e al tempestivo avvio della concessione.

«Al netto delle informazioni finora circolate su stampa e social per far passare delle temporanee sospensive degli incameramenti come delle vittorie legali, quella di oggi è una risposta ufficiale del Consiglio di Stato che depone a favore dell’operato della Commissione, del RUP e quindi del Comune. La decisione di oggi del Consiglio di Stato permette al nuovo concessionario di rendere operativo l’ufficio spiaggia 2 per tutta la stagione turistica, in quanto il TAR si esprimerà nel merito del ricorso avverso l’aggiudicazione della gara in autunno», è il commento dell’Amministrazione di Lignano Sabbiadoro.

Allo stato attuale, otto delle sedici concessioni andate a gara sono oggetto di ricorso, tutti presentati contro l’avvenuta aggiudicazione, in alcuni casi contestando i criteri del bando e le modalità di pubblicazione. In particolare, sulla riapertura dei termini dei bandi il TAR si è già espresso, dando ragione all’operato del Comune. Ora si attende sullo stesso argomento, parere del Consiglio di Stato, previsto per il prossimo 14 aprile.

Tra i ricorsi depositati c’è chi ha chiesto la sospensiva dell’aggiudicazione della gara in via cautelare: due già respinti dal TAR e uno di questi nella giornata di oggi, anche dal Consiglio di Stato.

Altri hanno chiesto la sospensiva dell’incameramento dei beni (ovvero della riconsegna dello stabilimento) ottenendo, in alcuni casi, un provvedimento meramente provvisorio, emanato al solo fine di tutelare fino all’udienza, tutte le posizioni giuridiche in causa, in attesa della decisione del TAR sulla sospensiva della gara.