Consorzio Ponterosso, a disposizione 120 posti di lavoro

"La grande sfida dei prossimi anni, sulla quale la Regione sta già lavorando anche attraverso specifici provvedimenti legislativi, sarà quella di colmare il gap tra la necessità del mondo produttivo di nuove competenze e figure professionali e la difficoltà sempre maggiore di reperirle nel mercato del lavoro regionale che già oggi presenta un tasso di occupazione di oltre il 70,2%, tra i più alti d'Italia. Perciò, il tema sul quale dovremo lavorare, con le imprese e i territori, sarà quello dell'attrattività del sistema Friuli Venezia Giulia, creando le condizioni affinché sempre più lavoratori da fuori scelgano la nostra regione per lavorare e per vivere".

Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione, Alessia Rosolen, a margine dell’incontro – nella sede della Regione di Pordenone – per presentare il Rectruiting day, organizzato dal Servizio per il Lavoro della Regione con il Consorzio di sviluppo locale Ponte Rosso Tagliamento e il Comune di San Vito al Tagliamento, al quale parteciperanno 25 aziende dell’area del sanvitese e dello spilimberghese. Sono 120 i posti di lavoro che vengono offerti dalle imprese coinvolte. Si tratta di aziende del sistema manifatturiero e dei servizi che ricercano profili molto diversificati: dalla produzione alla logistica, dalla manutenzione alle aree tecnica e impiegatizia. Tutte le informazioni sono presenti, da oggi, sul sito della Regione www.regione.fvg.it . Per candidarsi le persone interessate possono inviare il curriculum entro domenica 13 ottobre 2024 al linkttps://bit.ly/RAFVG2024_RD_SanVitoT

La giornata dei colloqui e delle selezioni è prevista per il 23 ottobre 2024 nella sede del Consorzio Ponte Rosso Tagliamento a San Vito. “Se oggi ci sono 25 imprese, tra le quali diverse multinazionali, che partecipano a questa iniziativa – ha evidenziato Rosolen – significa che il modello dei Recruiting day funziona ed è efficace sia per la Regione che per le imprese alla ricerca di nuove competenze professionali. Sono numeri che testimoniano il grande sforzo compiuto dall’Amministrazione regionale in questi anni per incrociare la domanda e l’offerta di lavoro. La grande crescita di adesioni e le richieste che registriamo da parte delle aziende – ha ribadito l’assessore – è dovuta all’ottimo lavoro compiuto dagli uffici della Regione, Ciò dimostra come il settore pubblico può giocare un ruolo cruciale se si instaura un dialogo e un confronto con le imprese del territorio”. “Uno sforzo – ha assicurato l’esponente della Giunta regionale – che continueremo a sostenere mettendo la Regione al servizio delle imprese, dei lavoratori e dei giovani allo scopo di creare quante più opportunità possibili per chi vuole inserirsi in un mercato del lavoro in veloce cambiamento. Lavoreremo sempre più, anche con il contributo delle imprese, per creare le condizioni di una forte attrattività che consenta a chi vuole lavorare in Friuli Venezia Giulia di trovare sistemi di welfare aziendali e territoriali molto evoluti”.