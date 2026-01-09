Contarena e Piazza XX Settembre, i nodi del centro di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il futuro di piazza XX Settembre passa per la galleria Astra. Lo sa bene il Comune di Udine che spera ancora di riuscire ad organizzare un mercato coperto al suo interno, in stile europeo.

Dopo il niet per una struttura coperta sul plateatico, l’amministrazione sta studiando altre soluzioni.

Ma il Comune è alle prese anche con l’agognata riapertura del Caffè Contarena a Udine, la cui gestione è stata affidata tramite bando a Signorvino. Le difficoltà maggiori sono solo burocratiche