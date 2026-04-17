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Conti in rosso dell’Asp Moro, il caso approda al gup

Indagate nove persone per false comunicazioni sociali, rifiuti d'atti d'ufficio e peculato
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

L’inchiesta sul dissesto finanziario dell’Asp Moro di Codroipo approda in Tribunale a Udine. Si è svolta questa mattina l’udienza preliminare davanti al gup Mariarosa Persico l’udienza preliminare del procedimento che vede indagate nove persone con l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, rifiuto d’atti d’ufficio e peculato.

Durante l’udienza, si sono costituite parti civili l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro, rappresentata dall’avvocato Maurizio Miculan, e la Regione.

La vicenda riguarda i conti in rosso dell’azienda che, negli anni, aveva accumulato debiti fino a 8 milioni di euro, poi scesi a 6 milioni dopo la vendita di un immobile. L’Asp fu commissariata dalla Regione nel 2022.

Indagati a vario titolo sono il direttore generale dell’Asp Valentina Battiston (48 anni di Udine, difesa dall’avvocato Riccardo Cattarini, i consiglieri di amministrazione Luciano La Tona (62 anni di Codroipo), Marco Monai (63 anni di Basiliano, difesi dall’avvocato Lanfranco Sette) e Aldo Mazzola (56 anni di Udine, avvocato Giovanni Borgna). Indagati anche i presidenti del Cda Giovanni Castaldo, 73 anni di Udine (avvocato Filippo Cocco), e Cristian Molaro, 39 anni di Codroipo (avvocato Luca Colombaro), i revisori unici dei conti Andrea Stedile, 60 anni di Cividale (avvocato Luca Ponti), e Sergio Cecotti, 60 anni di Romans d’Isonzo (avvocato Bruno Malattia), e la responsabile del servizio sociale dei Comuni dell’Ambito di Codroipo, la 63enne Anna Catelani. difesa dall’avvocato Stefano Buonocore.

Stando alle accuse, gli amministratori iscrissero nei bilanci, come crediti verso clienti, somme di presumibile realizzazione o palesemente inesigibili, pari a quasi 4 milioni nel 2019 e a oltre 4,5 milioni nel 2020. I due revisori non rilevarono le irregolarità nelle proprie relazioni. Inoltre, il direttore generale causò all’Asp un danno di quasi 90mila euro nella gestione di un contenzioso di lavoro. Infine, tra il 2020 e il 2021, Battiston, Catelani e Molaro utilizzarono, per altre finalità, oltre 1,5 milioni del Fondo per l’Autonomia possibile, destinati alle persone fragili e non autosufficienti.

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