Continue aggressioni, sospesa la licenza al bar

Sospesa per 30 giorni l’attività del bar Ye di via Raffineria a Trieste. Il provvedimento è stato emesso dal questore dopo la richiesta avanzata dai carabinieri all’indomani dell’ennesimo intervento effettuato per episodi di violenza e disturbo della quiete pubblica che si erano verificati all’interno e nei pressi del locale.

Negli ultimi mesi le forze dell’ordine sono dovute intervenire undici volte per sedare risse, sgomberare il locale ed allontanare persone pericolose. Risse che, spesso, sono degenerate in aggressioni con bottiglie o altri oggetti contundenti.

Per dare una risposta ai numerosi esposti arrivati dai residenti della zona, esasperati da una situazione diventata insostenibile, il questore ha emesso il decreto di sospensione dell’attività del bar.