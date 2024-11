Contrabbando di carburante: sequestrati 62mila litri, denunciati due polacchi

Ben 62mila litri di simil-carburante introdotti illegalmente in Italia su due autoarticolati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Udine che hanno denunciato per contrabbando due autotrasportatori polacchi.

I controlli sui prodotti petroliferi sono scattati alla barriera dell’A23 a Ugovizza, quando i finanzieri di Tolmezzo, insospettiti da due camion con targa polacca in arrivo dalla Slovacchia, hanno fermato i mezzi per un’ispezione approfondita.

Le dichiarazioni fornite dai conducenti si sono rivelate vaghe e incoerenti, così come i documenti di trasporto, che risultavano incompleti e non idonei a certificare origine e destinazione della merce. La documentazione faceva riferimento generico a società con sede in Repubblica Ceca, Grecia, Austria e Slovacchia. Secondo i documenti, il prodotto trasportato era classificato come “Softening Component”, una categoria solitamente associata a pitture o vernici. Tuttavia, le analisi condotte dal Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia hanno confermato che si trattava di una miscela assimilabile alla benzina, soggetta quindi ad accise. Oltre al sequestro del prodotto e dei mezzi, la Guardia di Finanza ha calcolato un’evasione di accisa pari a oltre 60mila euro.