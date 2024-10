Contrabbandò dodici Rolex dalla Repubblica Ceca, condannato cittadino di San Marino

Era accusato di aver contrabbandato 12 orologi Rolex provenienti dalla Repubblica Ceca. Cristiano Casini, cittadino sanmarinese amministratore unico della società Goldiggers con sede a Sofia in Bulgaria, è stato condannato dal giudice Paolo Milocco del Tribunale di Udine a 30mila euro di multa per contrabbando ed evasione dell’Iva. Assieme al lui erano imputati un trasportatore e l’amministratore di una società di import export di Praga, poi assolti. Per ognuno dei tre il pm ha chiesto una multa di 120mila euro.

Tutto comincia nel febbraio del 2021, quando il trasportatore fu fermato dalla Guardia di Finanza a Malborghetto Valbruna. Nella sua auto furono trovati i 12 orologi di lusso – poi valutati 114mila euro – per i quali, secondo l’accusa, non erano stati pagati dazi di importazione e Iva. Nell’arringa, il difensore dell’uomo, l’avvocato Roberto Giannini di Rimini, ha sostenuto che tutta l’operazione era regolare. Gli orologi, usati, erano stati acquistati per circa 60mila euro da un negozio di Hong Kong ed erano entrati in Repubblica Ceca grazie alla società di import export, pagando regolarmente i dazi. Poi la Goldiggers mandò gli orologi – destinati alla vendita sulle piattaforme on-line frequentate dagli appassionati e dai collezionisti del settore – a San Marino per farli revisionare, chiedendo al trasportatore il favore di portarli da un esperto. Sui preziosi, quindi, non doveva essere versata l’Iva in Italia.

Di diverso avviso l’accusa, secondo la quale i dazi versati erano troppo bassi rispetto al valore dei beni e l’Iva doveva essere versata nel Belpaese.

L'avvocato Giannini valuterà il ricorso in appello.