Contrabbando: oltre 26mila litri d’olio nero sequestrati sulla A4

Un autoarticolato fermato per un controllo di routine sull’Autostrada A4 ha rivelato al suo interno un ingente carico di contrabbando. L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Palmanova ha permesso di intercettare e sequestrare 26.000 litri di olio lubrificante (classificato come olio idraulico) privi della necessaria documentazione.

L’intervento è scattato presso l’area di servizio Gonars Nord, quando una pattuglia della fiamme gialle ha fermato il mezzo pesante, proveniente dall’Ungheria. Ad accendere il campanello d’allarme nei militari è stato il comportamento evasivo del conducente nel rispondere alle domande sulla merce dichiarata.

L’ispezione successiva ha confermato i sospetti: il vano carico nascondeva 26 “bulk” (cisternette) piene di prodotto. Un controllo documentale approfondito ha poi chiarito che il liquido era sottratto al regime di tracciabilità della filiera petrolifera, essenziale per garantire il corretto assolvimento degli obblighi fiscali nel settore.

L’attività ha permesso non solo il sequestro dell’intero carico – il cui valore delle imposte evase ammonta a circa 20.000 euro – ma anche quello dell’intero complesso veicolare. Il conducente è stato conseguentemente denunciato all’Autorità Giudiziaria.