Contratti di Fiume in Fvg, sono 11 quelli attivi

La tutela dei corsi d’acqua regionali attraverso lo strumento dei Contratti di Fiume è stata al centro di un convegno svolto al Centro San Francesco di Cividale. Nell’occasione è stato fatto il punto sullo stato dell’arte degli undici Contratti attivi in Friuli Venezia Giulia, alcuni già sottoscritti, altri prossimi alla firma.
Uno dei Contratti già da tempo avviati è quello del Natisone.
Ci siamo quasi alla sottoscrizione del Contratto di Fiume riguardante lo Judrio, corso d’acqua al centro delle cronache a causa dell’alluvione dello scorso novembre.