Contratto di solidarietà all’Electrolux, si parte a gennaio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Contratti di solidarietà, a partire al massimo da gennaio, e della durata di 12 mesi. E’ quanto stabilito oggi con un accordo firmato dal coordinamento Electrolux e la dirigenza della multinazionale svedese per gli stabilimenti di Porcia, Solaro, Forlì e Cerreto. Al momento non è stato contemplato quello di Susegana.

Un accordo quadro che punta a ridurre l’orario di lavoro degli operai in funzione degli esuberi dichiarati dall’azienda. In un momento difficile per il comparto dell’elettrodomestico, specie in Italia, è necessario ridurre i costi ma, come hanno fatto presente oggi nell’incontro di Mestre le sigle sindacali, in maniera intelligente.

Resta da capire, ora, come il contratto verrà applicato. Se l’azienda riproporrà i due turni da sei ore con due di solidarietà oppure se le tute blu lavoreranno a rotazione.

Decisioni, queste, che si concretizzeranno nelle riunioni indette nei vari stabilimenti interessati dall’accordo quadro.

Quello che è certo, però, è che il contratto stesso non potrà essere applicato in una percentuale maggiore del 60 per cento. Eccezione fatta per l’assemblaggio dove la percentuale toccherà il 65.

“Nella trattativa – ha spiegato Gianni Piccinin della Cisl – l’azienda potrà apportare modifiche agli orari solo e soltanto se i volumi di produzione saranno destinati a crescere. Ma vedendo le proiezioni future, il 2025 non dovrebbe riservare grosse novità”.