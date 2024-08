Primo grande controesodo in autostrada, ma nessuna criticità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Giornata contrassegnata dal primo grande controesodo estivo sulle autostrade regionali, cui si sommano anche i veicoli dei nuovi vacanzieri diretti sia in Croazia, che verso le spiagge italiane. L’esodo e il controesodo hanno portato traffico intenso sia in entrata e che in uscita su tutti i caselli, ma senza particolari criticità. Verso Venezia, sulla A4, sono stati registrati 3mila transiti all’ora, poco meno in direzione Trieste, con code contenute sotto i due chilometri verso l’ora di pranzo. Traffico sostenuto, invece, sulla Tangenziale di Mestre A57 e sulla A23 in entrambe le direzioni, con code al Nodo di Palmanova, in particolare per chi è diretto verso l’Austria.

Rispettata quindi la previsione con volumi di traffico molto vicini a quelli del sabato di un anno fa, quando furono toccati a fine giornata 180mila transiti.

In particolare, sono stati presi d’assalto i ‘caselli del mare’, con Latisana che ha fatto segnare un +6% di mezzi in uscita, circa 12 mila transiti, e + 12% di veicoli in entrata con quasi 9 mila transiti. In crescita anche il flusso di transiti in uscita al Lisert verso la Slovenia e la Croazia. La barriera di Trieste ha registrato un +3% di transiti con il passaggio di quasi 12 mila veicoli.

L’attesa ondata di mezzi di ritorno da Slovenia e Croazia all’ingresso della barriera di Trieste c’è stata poco dopo ora di pranzo, con una punta massima delle code di circa 6 chilometri verso le 14 e il passaggio di circa 16 mila veicoli.

Fondamentali, in questo caso, sono stati i pannelli a messaggio variabile che sulle autostrade slovene consigliavano ai conducenti, di rientro in Italia, di utilizzare la A34 (Gorizia – Villesse) e il bypass H4. La collaborazione la concessionaria slovena continuerà anche nella giornata di domani, contrassegnata dal bollino rosso, e nel successivo fine settimana quando è attesa la seconda ondata di controesodo.