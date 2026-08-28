Controesodo: domani e domenica attesi 340mila transiti

Quello di domani sarà l’ultimo weekend da bollino nero e da bollino rosso sulla rete autostradale del Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni della principale concessionaria, Autostrade Alto Adriatico, sono previsti circa 173 mila transiti sabato e di questi circa 30 mila veicoli saranno in ingresso a Trieste Lisert, di rientro dal Centro Est Europa e dalle coste dalmate e istriane, e altri 19 mila in uscita alla stessa barriera per le ultime partenze dei turisti verso le mete delle vacanze. Attesi altri 10 mila transiti, invece, in ingresso al casello di Latisana di rientro dai litorali del Friuli Venezia Giulia e Veneto e quasi 9 mila a San Donà di Piave.

Sotto pressione sarà la A4 nella direttrice Trieste Venezia, la A23 in direzione Palmanova e in particolare nell’intersezione con la A4 e poi la A28 Portogruaro-Conegliano dal pomeriggio e al casello di Portogruaro.

Domenica 30 è previsto traffico in attenuazione e quindi da bollino rosso con circa 166 mila transiti con la conferma delle code e criticità negli stessi punti.