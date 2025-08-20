Controesodo, traffico intenso e code al Lisert

Settimana di grande traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Dall’inizio del controesodo, il rientro dalle località balneari e dall’Est Europa sta creando code fino a cinque chilometri alla barriera del Lisert. Qui il flusso è reso ancora più pesante dai mezzi pesanti deviati dal valico di Fernetti, per la chiusura della superstrada slovena H4, che durerà fino a novembre. Solo lunedì sono stati registrati oltre settemila tir, duemila in più rispetto allo stesso giorno del 2024, con un trend in costante aumento. Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, rassicura sugli interventi già messi in campo: “Per attenuare gli inevitabili disagi abbiamo sospeso il cantiere di riqualificazione tra Lisert e Redipuglia e completato nove chilometri di terza corsia in più rispetto allo scorso anno. Siamo pronti a ulteriori azioni nei prossimi giorni su input della Regione”. E aggiunge: “Siamo a supporto delle autorità slovene per gestire questa situazione anomala, che incide fortemente sulla viabilità”. Massima attenzione ora per sabato, giornata da bollino nero: previsti circa 190 mila transiti, di cui oltre 30 mila solo al Lisert. Stop ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16.