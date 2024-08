Controesodo: ultimo sabato da bollino nero in autostrada

Si preannuncia un fine settimana critico per il traffico autostradale con l’ultimo grande controesodo dell’estate che vedrà rientrare in Italia centinaia di migliaia di vacanzieri, in particolare dalla Croazia.

Il 24 agosto sarà una giornata da bollino nero, con circa 182 mila transiti previsti sulla rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, soprattutto in direzione Venezia. I punti più problematici saranno la barriera di Trieste Lisert, dove sono attesi 26 mila ingressi, e i caselli delle principali località balneari. Il traffico intenso comincerà già venerdì 23, con bollino rosso sia al mattino che al pomeriggio, e continuerà per tutto il sabato, con lunghe code in ingresso e uscita dai caselli. A supporto del traffico proveniente da est, è stata confermata la collaborazione con le Autostrade Slovene, che indirizzeranno gli automobilisti verso la A34 Villesse-Gorizia per evitare congestioni alla barriera di Trieste-Monfalcone.

Domenica 25 agosto la viabilità dovrebbe migliorare, con circa 163 mila transiti previsti. Il traffico sarà sempre sostenuto, ma in calo rispetto al giorno prima.