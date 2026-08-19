Controlli a Grado, sanzioni per 25 mila euro

Si è conclusa con il riscontro di irregolarità e la conseguente segnalazione alle competenti autorità un’operazione di controllo, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Monfalcone, svolta su otto attività commerciali di Grado nella giornata di lunedì. Il servizio ha visto partecipi anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Gorizia e quello Antisofisticazioni e Sanità di Udine, il Distaccamento Navale Carabinieri dell’isola e le Squadre d’Intervento Operativo di Mestre.

L’intervento ha visto impegnate 7 pattuglie per complessivi 17 militari. L’attività si è sviluppata lungo tre principali direttrici operative: il controllo del territorio e la prevenzione dei fenomeni connessi all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti; la verifica del rispetto delle normative nei settori commerciale, turistico, sanitario e della sicurezza sul lavoro; il controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di accesso e deflusso dall’isola, con 31 vetture sottoposte a verifica e l’identificazione di un centinaio di persone circa.