Controlli a Udine e Lignano, 3 Daspo per ubriachi molesti

Controlli ‘Alto impatto’ della Polizia di Stato a Udine e Lignano, con servizi mirati nelle aree urbane e nei territori segnalati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le operazioni si sono svolte anche in relazione alla importante affluenza di turisti austriaci e tedeschi per il “Biker Fest”. Ai controlli hanno partecipato personale della Questura, del Reparto prevenzione crimine, carabinieri, Guardia di finanza con unità cinofile e polizie locali.

Sono state identificate 256 persone e controllati 23 veicoli e 15 esercizi pubblici. Sei persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti: sequestrati complessivamente 26 grammi di hashish e 9 di eroina. A Lignano, inoltre, tre persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta con ordine di allontanamento di 48 ore previsto dal Daspo urbano.