Controlli ai valichi, chieste opere per alleviare lavoro delle forze dell’ordine

Postazioni fisse e climatizzate. E' quanto chiede il sindacato di polizia Sap sui valichi di frontiera del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è fornire sollievo ai colleghi in servizio di controllo sui confini dopo la sospensione dell'accordo di Schengen, sottoposti a temperature rigide d'inverno e al caldo afoso in estate. "Chiediamo sicurezza e dignità per gli operatori di polizia – sottolinea il Sap – visto il perdurare del provvedimento, riteniamo auspicabile si pensi ad una soluzione logistica meno emergenziale e più strutturale". E spiega come gli agenti siano impegnati nei controlli in "condizioni climatiche difficili". Non solo, preoccupa anche l'inalazione – aggiunge il sindacato – "dei gas di scarico degli autoveicoli a causa della mancanza di cabine pressurizzate, un tempo in dotazione".

E sull’argomento si inserisce l’iniziativa di un altro sindacato, quello dei Carabinieri Sim, con la segreteria provinciale di Gorizia che ha voluto compiere un atto simbolico per alleviare l’operato dei colleghi in servizio al valico di Vencò, sito in un luogo piuttosto isolato: donare loro una macchinetta di caffè con accessori e una scorta di cialde. Un’azione col fine di mettere al centro “il benessere del personale, tutelandone i diritti e garantendo supporto concreto”, in questo caso con un piccolo gesto di attenzione.