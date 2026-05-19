Controlli al confine con la Slovenia: 648 arresti

648 persone arrestate, di cui 277 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700mila veicoli controllati e circa 11mila stranieri irregolari rintracciati. Sono questi i risultati dell’attività di controllo alla frontiera italo-slovena diffusi dal Viminale e relativi all’intensificazione delle misure di vigilanza ai confini nord-orientali.

Le operazioni delle Forze dell’Ordine, inserite nel dispositivo di contrasto all’immigrazione irregolare, proseguiranno ora con una proroga dei controlli, nel quadro delle misure di sicurezza e monitoraggio del territorio.

“L’intensificazione dei controlli ha dato risultati concreti per la sicurezza dei triestini”, ha dichiarato l’onorevole Nicole Matteoni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste.