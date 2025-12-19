Controlli alla Casa dell’Immacolata: “Sequestrati oggetti di vita quotidiana”

Dieci utensili e quattro oggetti contundenti sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine nelle stanze della Casa dell’Immacolata di Udine, che attualmente ospita 59 minori e 9 neo maggiorenni. È quanto emerso questa mattina durante un controllo congiunto effettuato da Polizia di Stato e Carabinieri, nell’ambito dei servizi coordinati dalla Prefettura.

L’attività, di natura preventiva, ha interessato il centro di accoglienza di San Domenico che ospita minori stranieri non accompagnati. Le verifiche, condotte con la collaborazione del personale della struttura, hanno portato all’identificazione di 62 minori e al rinvenimento di materiale ritenuto inadeguato o potenzialmente pericoloso: 3 coltelli da cucina, un paio di forbici, tre pinze, un cacciavite, un martello, 4 aste e una piccola chiave inglese.

«Il ritrovamento di pochi oggetti di vita quotidiana conferma che il periodo che stiamo vivendo all’interno della Casa dell’Immacolata è positivo e che si riesce a lavorare bene con i ragazzi senza creare problemi alla comunità e alla cittadinanza», ha spiegato il presidente della Fondazione, Vittorino Boem. «Ben vengano le verifiche periodiche delle forze dell’ordine, che ci aiutano a tenere ai margini i pochi ragazzi più problematici presenti ».