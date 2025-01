Controlli anti-alcool alla guida, 80 controllati ma nessuna irregolarità

A distanza di poco più di un mese dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, gli automobilisti a Udine e dintorni hanno dimostrato responsabilità alla guida per quel che concerne l’assunzione di sostanze alcoliche. Lo ha rilevato la Polizia Stradale nel corso di una serie di controlli svoltisi la sera del 18 gennaio in un’arteria tra il capoluogo friulano e la viabilità autostradale: il bilancio del servizio racconta infatti come degli 80 conducenti sottoposti a controllo etilometrico, nessuno ha superato la soglia minima prevista dal Codice della Strada, ovvero 0,5 grammi per litro. E a beneficiarne è stata indubbiamente la sicurezza stradale.