Controlli antidegrado, a Pordenone scende in campo la polizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pomeriggio di controlli ad ampio raggio per restituire decoro, vivibilità e sicurezza ai cittadini. Oggi le pattuglie della Polizia di Stato di Pordenone sono scese in campo per un’operazione antidegrado, finalizzata a presidiare capillarmente i luoghi più critici del capoluogo e a prevenire il verificarsi di episodi di microcriminalità.

L’attività straordinaria di monitoraggio si è concentrata in particolare su due fronti: la prevenzione delle risse – fenomeno che nelle ultime settimane aveva destato forte preoccupazione tra i residenti – e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sotto la lente degli agenti sono finite le zone considerate più a rischio e abituale teatro di aggregazioni problematiche. Le verifiche e i pattugliamenti a piedi e in auto hanno interessato Piazza Risorgimento, l’area della stazione delle corriere, Largo San Giorgio e l’area verde di Parco Querini.

Durante i controlli, gli agenti della polizia, supportati da quelli della locale, hanno identificato numerose persone, tra frequentatori abituali e soggetti con precedenti di polizia, verificando la regolarità dei titoli di soggiorno per gli stranieri e setacciando gli anfratti utilizzati spesso come nascondiglio per le dosi di droga.

Dalla Questura fanno sapere che l’operazione odierna si inserisce in un piano di prevenzione più ampio: i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire un presidio costante e tempestivo nei punti nevralgici della città.