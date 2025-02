Studente scappa, l’insegnante lo segnala

Scappa con la droga durante i controlli della Polizia, ma un’insegnante lo bracca e permette così alla Squadra Mobile di recuperare i 5,2 grammi di marijuana lanciati dal giovane per liberarsi delle prove contro di lui.

E’ accaduto durante un’ispezione delle forze dell’ordine con l’ausilio dei cani antidroga della Guardia di Finanza all’Enaip di Pasian di Prato, servizio svolto su richiesta dello stesso ente i cui responsabili avevano notato comportamenti e movimenti che facevano sospettare la possibile presenza di droga all’interno della struttura.

I poliziotti sono entrati nella struttura in pieno orario di lezione quando gli studenti erano tutti in aula controllando simultaneamente quattro classi segnalate dagli insegnanti: una settantina gli studenti sui quali si sono concentrate le verifiche, tra i quali è stato individuato un sedicenne trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish, segnalato per questo al Prefetto come assuntore.

I controlli sono poi proseguiti nelle aree comuni della struttura: uno studente quindicenne, temendo forse che gli stessi avrebbero riguardato anche la sua classe, è scappato venendo però notato da una professoressa. Una volta individuato, il giovane, che si era liberato dei 5,2 grammi di marijuana in suo possesso, è stato segnalato anch’egli al Prefetto come assuntore.