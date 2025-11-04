Controlli antismog lungo la A4 con i nuovi dispositivi anti-manomissione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Contrastare le frodi ambientali e a rafforzare la sicurezza stradale lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Questo è uno dei principali obiettivi dell’iniziativa nata dopo i numerosi casi di alterazione delle centraline motore scoperti sui mezzi pesanti controllati lungo uno dei principali corridoi del traffico est-ovest.

La Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e Autostrade Alto Adriatico hanno presentato questa mattina i cinque nuovi dispositivi acquistati dalla concessionaria che saranno messi a disposizione degli agenti per individuare manomissioni nei sistemi antinquinamento degli autoarticolati, in particolare nei sistemi FAP e AdBlue, fondamentali per ridurre le emissioni nocive.