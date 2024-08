Controlli ai confini: 14 passeur arrestati nell’ultimo mese

Nell’ultimo mese, la Polizia di Frontiera di Trieste ha arrestato 14 passeur al confine con la Slovenia, di cui nove in flagranza di reato per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Gli arrestati includono cittadini turchi, ucraini, georgiani, kosovari e moldavi, sorpresi mentre trasportavano migranti irregolari, tra cui minori e famiglie con bambini piccoli. In un caso, un cittadino georgiano trasportava sei migranti, due dei quali nascosti nel bagagliaio. In un altro, un cittadino ucraino accompagnava una coppia siriana con tre bambini piccoli.

Oltre ai 14 arresti, altre 4 persone sono state indagate per reati collegati, come ricettazione e detenzione di stupefacenti. Le indagini, condotte tra l’8 luglio e il 10 agosto, hanno portato al sequestro di numerosi veicoli utilizzati per il traffico di migranti, mentre i migranti sono stati affidati alle autorità competenti. Queste operazioni rientrano nei controlli intensificati dopo la sospensione dell’Accordo di Schengen, volti a contrastare il crescente fenomeno dell’immigrazione irregolare.