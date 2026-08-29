Controlli dei carabinieri: denunce tra alcol, armi e droga

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Latisana per la sicurezza di residenti e turisti nella bassa friulana. I militari hanno denunciato un 56enne del posto e un 46enne di Talmassons sorpresi alla guida in stato di ebbrezza (con relativo ritiro della patente), mentre in viale Europa, a Lignano, è stato fermato un automobilista che non aveva mai conseguito la patente di guida. Con lui viaggiava un 29enne straniero, denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello da cucina.

Sul fronte stupefacenti, sono stati segnalati alla Prefettura un 27enne di Mortegliano – sorpreso a Latisana con 0,3 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione – e un altro giovane fermato a Sabbiadoro con 7 grammi di hashish in tasca.