Controlli dei Carabinieri in Friuli, tre arresti e 12 denunce

Tre arresti e dodici denunce all’autorità giudiziaria. Sono i risultati dei controlli effettuati dal Comando provinciale dei carabinieri di Udine nell’ultima settimana per prevenire i reati predatori e garantire la sicurezza stradale.

A finire in manette sono stati due friulani, di 34 e 50 anni, e un cittadino abanese di 40 anni. i due friulani sono stati arrestati perché devono scontare due anni di reclusione per reati contro la persona e truffa. Il 40enne è stato fermato in Germania, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, per diversi furti commessi in Friuli nel 2017. L’uomo deve scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione.

Per quanto riguarda le denunce, sette persone sono state deferite perché positive all’alcoltest mentre si trovavano alla guida. Le patenti sono state ritirate e in quattro casi le vetture sono state sequestrate.

Infine, tre stranieri sono stati denunciati per furti commessi in un centro commerciale e in un supermercato, un 38enne extracomunitario per aver violato un Daspo urbano e un friulano di 23 anni è stato segnalato per uso personale di hashish e cocaina.