Controlli della Guardia costiera in Fvg, sequestrati 250 chili di pesce

In vista delle festività, sono stati intensificati in regione i controlli della Guardia costiera sulla filiera ittica per garantire ai consumatori prodotti sicuri, di qualità e pienamente tracciabili. . Nell’ambito dell’operazione nazionale Fish_Net, i militari hanno effettuato 201 ispezioni, sequestrando circa 250 chili di prodotti ittici. Al valico italo-sloveno di Pesek sono stati ritirati 150 chili di pesce trasportati da un veicolo croato con documentazione irregolare e quantitativi non conformi. Ulteriori controlli in sei esercizi commerciali hanno portato al sequestro di circa 100 chili di merluzzi, branzini, calamari, seppie e cozze, risultati scaduti o privi delle informazioni obbligatorie sulla tracciabilità. Complessivamente sono state accertate 7 violazioni amministrative e elevate sanzioni per un totale di 10.500 euro.