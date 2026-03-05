Controlli dopo Crans-Montana, disposta sospensione per disco-bar a Monfalcone

I militari della Compagnia di Monfalcone, con il supporto del Nucleo ispettorato del lavoro di Gorizia e del Nas di Udine, hanno effettuato una serie di verifiche sulla sicurezza nei pubblici esercizi, nell’ambito delle direttive della Prefettura dopo i fatti avvenuti a Crans-Montana nella notte di Capodanno.

Durante un’ispezione in un disco bar di Monfalcone è stata accertata la totale assenza del Documento di valutazione dei rischi, violazione che ha comportato la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e sanzioni per 11.612 euro.

Nel corso dello stesso servizio il Nas ha controllato anche una comunità per minori stranieri non accompagnati nel territorio isontino: la struttura, autorizzata per 24 posti, è risultata regolare sotto il profilo igienico-sanitario e amministrativo.