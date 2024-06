Controlli di frontiera: arrestate 9 persone tra ladri e passeur

Nove persone sono state arrestate negli ultimi giorni durante i controlli ripristinati al confine tra Italia e Slovenia nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Tra gli arresti spicca quello di una cittadina serba di 31 anni il 29 maggio al valico di Pese. La donna, con numerosi precedenti e alias, era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bolzano e deve scontare quasi 24 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Lo stesso giorno, al valico di San Servolo, è stato fermato un cittadino romeno di 27 anni che trasportava cinque migranti irregolari dalla Slovenia. Il passeur è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed è stato trasferito nel carcere di Trieste.

Altri arresti includono un cittadino georgiano di 33 anni e un cittadino albanese di 26 anni, entrambi espulsi in passato dall’Italia, fermati al valico di Fernetti il 21 e 23 maggio rispettivamente. Il 26 maggio, sempre a Fernetti, è stato arrestato un cittadino romeno di 36 anni per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio.

Il 28 maggio è stata arrestata una cittadina bosniaca di 33 anni, condannata a quasi nove anni per reati contro il patrimonio. Un cittadino moldavo di 34 anni, condannato per associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione e della prostituzione, è stato fermato il 31 maggio.

Infine, due passeur romeni sono stati arrestati il 4 e 5 giugno al valico di Fernetti, mentre trasportavano migranti irregolari. Le loro auto sono state sequestrate e i due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.