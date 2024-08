Controlli interforze in Borgo stazione a Udine: 3 denunce e sequestro di droga

117 persone controllate e 3 denunciate. E’ l’esito dei controlli interforze, coordinati dalla Questura di Udine, effettuati in città, in particolare nella zona di Borgo Stazione, tra il pomeriggio e la notte di sabato. L’attività, che ha visto impegnati Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, rientra nell’ambito del potenziamento del presidio del territorio voluto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Delle 117 persone controllare, 44 sono stranieri. Sono stati denunciati un cittadino afghano di 29 anni per violazione del foglio di via da Udine, un cittadino pakistano di 28 anni per violazione dell’ordine del Questore a non frequentare la zona di Borgo Stazione e una 21enne italiana per violazione dell’ordine del Questore a non frequentare la zona di Borgo Stazione e per oltraggio a pubblico ufficiale. La ragazza è stata anche sorpresa a consumare alcolici in una pubblica via e per questo le è stata contestata anche la violazione dell’ordinanza anti-alcol del sindaco di Udine. Un cittadino afghano di 22 anni è stato contravvenzionato per ubriachezza, con l’ordine di allontanamento dalla zona di Borgo Stazione. Tra le siepi di via Leopardi, le unità cinofile di Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno trovato nascosti 77 grammi di hashish. Altri 8 grammi dello stesso stupefacente sono stati fiutati dai cani in via Dante, sempre tra le siepi. Le forze dell’ordine hanno controllato anche 4 locali della movida cittadina, senza riscontrare alcuna irregolarità. GUARDA IL VIDEO