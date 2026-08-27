Controlli nei cantieri: sospesa un’attività e maxi multe

Controlli a tappeto dei carabinieri, nella Destra Tagliamento, per il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività ha portato alla sospensione dell’attività di una ditta edile a Prata di Pordenone, risultata del tutto priva del Piano operativo di sicurezza.

Giro di vite anche sulla nuova patente a crediti per l’edilizia: tre imprese sono state sanzionate e allontanate dai cantieri a Maniago e Barcis, con tanto di denuncia per inosservanza dei provvedimenti. A Fiume Veneto e Pordenone, infine, due ditte sono finite nei guai per non aver sottoposto i dipendenti alle visite di sorveglianza sanitaria prescritte. Il bilancio complessivo degli accertamenti supera i 25mila euro tra sanzioni e ammende.