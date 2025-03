Controlli nella Bassa, una denuncia e un arresto per ricettazione

Una denuncia a piede libero e un arresto, entrambi per il reato di ricettazione. E’ il risultato degli accertamenti a largo raggio effettuati nella Bassa friulana dai carabinieri del Norm di Latisana assieme a quelli delle stazioni di Lignano, Palazzolo, San Giorgio e Mortegliano, che ieri hanno controllato 47 veicoli e 67 persone.

In particolare, i militari hanno segnalato in stato di libertà un cittadino marocchino di 33 anni residente a Rivignano Teor trovato in possesso di un paio di airpods rubato in gennaio a un uomo di Pagnacco. Le cuffiette sono state restituite al legittimo proprietario. A Lignano, poi, è stato rintracciato e arrestato un uomo di 57 anni originario della Puglia e residente in Austria colpito da un ordine di carcerazione emesso nel settembre 2015 dal Tribunale di Brindisi. L’uomo, che deve scontare 2 anni di reclusione per una ricettazione risalente al 2013, è stato portato nel carcere di Udine.