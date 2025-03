Sette lavoratori in nero sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante i controlli fatti in occasione della Festa della Donna in esercizi commerciali nell’area di San Vito al Tagliamento.

Sono state contestate violazioni per oltre 80.000 euro e, per sei attività – una fioreria, una pasticceria, un bar, due pizzerie e un ristorante – sarà proposta la sospensione dell’attività.