Controlli più serrati a Pordenone nel periodo delle feste natalizie

La sicurezza a Pordenone è garantita, i controlli non sono mancati e non mancheranno. Questo il messaggio del Questore Giuseppe Solìmene, al passo d'addio tra pochi giorni. In particolare nel cuore della città, tra stazione, via Mazzini. Dove recentemente ci sono atti episodi che hanno coinvolto giovani, c'è massima attenzione

Il Questore lo ha ribadito in occasione della commemorazione per i due assistenti capo Edy Bertolini e Giuliano Santo, morti in servizio il 12 dicembre 1987 a Zoppola dove erano intervenuti per una rapina.

Alla cerimonia anche il Prefetto Michele Latella e il sindaco di Antonello Tius.