Controlli nel punto franco di Trieste, evasi tributi (IMU e ILIA) da 12 società di trasporto

Nel corso di una vasta operazione di controllo in materia di demanio marittimo, i finanzieri della Stazione Navale di Trieste hanno esaminato, nel primo semestre dell’anno, circa 1000 mq di aree portuali del Punto Franco Nuovo, concessi a imprese commerciali attive principalmente nel settore dei servizi logistici per il trasporto merci. L’indagine ha rilevato irregolarità fiscali da parte di 12 società, che hanno omesso di presentare dichiarazioni catastali e di versare l’IMU e l’ILIA, per un’evasione complessiva stimata intorno ai 50.000 €.

Questa attività si inserisce nel piano di controlli programmato dal Comando Regionale della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia, in linea con le direttive del Comando Generale, e in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, l’Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Trieste. L’operazione ha portato non solo al recupero delle imposte evase e all’incasso di sanzioni e interessi, ma anche alla regolarizzazione delle posizioni fiscali delle aziende coinvolte.